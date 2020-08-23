В ходе операций, проводимых силами безопасности Турции в весенне-летний период, нейтрализовано уже 115 террористов, 109 из них уничтожены, остальные схвачены.

Успешные операции проводятся несмотря на сложные условия местности.

Местоположение террористов выявляется благодаря современным системам разведки и наблюдения, боевики уничтожаются даже в самых труднодоступных горных районах страны.

Цель операций – выявление укрытий и убежищ боевиков РКК, максимальное ограничение их передвижения, обеспечение беспрепятственной животноводческой деятельности, пресечение любых финансовых потоков преступной организации.

Согласно информации, полученной агентством «Анадолу» из источников в силовых структурах Турции, в весенне-летний период запланировано проведение 5 981 антитеррористический операций в 264 районах страны.

За отчетный период уже проведено 5 943 операции, в ходе которых нейтрализованы 115 террористов.

Уничтожено 139 укрытий и убежищ боевиков, изъято 526 единиц оружия, 149 самодельных взрывных устройств и большое количество боеприпасов.

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