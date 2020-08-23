Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник должен отправиться с визитами в Израиль и Объединенные Арабские Эмираты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал Axios.

В центре внимания будут вопросы договоренности между ОАЭ и Израилем о нормализации отношений, а также Иран и американская инициатива о восстановлении против Тегерана санкций СБ ООН.

В Израиле Помпео, как ожидается, встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны Бенни Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази. В ОАЭ — с наследным принцем Мухаммедом бен Заедом и министром иностранных дел Абдаллой бен Заедом.

В начале сентября с турне по Ближнему Востоку отправится зять и старший советник американского президента Джаред Кушнер.

Цель визита — убедить некоторые арабские государства пойти на нормализацию отношений с Израилем по примеру ОАЭ.

Кушнер посетит Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию.

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