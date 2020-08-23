В Нидерландах, в выставочном зале Rotterdam Ahoy открылась масштабная художественная выставка с уникальной особенностью посещения, пишет Infocity со ссылкой на интернет-сайт hevcars.com.

Зайти, а точнее заехать на выставку можно только на электромобилях. Если нет своего, то можно арендовать авто перед входом. В сутки допускается визит 750 электромобилей, при этом электрокары — это не просто способ попасть на выставку, но еще и участники шоу.

Въезжая в выставочный зал, электромобили движутся с включенными фарами по определенному маршруту, на пути которого в свете фар возникают различные произведения искусства, которые в подобном освещении производят большое впечатление. Кроме того, пересекающиеся в выставочном зале лучи от фар, формируют уникальную игру света и тени, чем еще более интригуют посетителей.

Minval.az