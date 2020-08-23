Азербайджан обеспечил конструктивное участие в переговорах по нагорно-карабахскому конфликту, но Армения продолжила ведение деструктивной политики.

Об этом сказал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев сказал, что изначально, когда к власти пришел премьер-министр Армении Никол Пашинян, у Азербайджана были ожидания, что он, вероятно, будет проводить иную политику, чем предыдущее руководство Армении.

Гаджиев напомнил о встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Душанбе.

Гаджиев сказал, что тогда премьер-министр Армении попросил дать ему время произвести некоторые изменения в Армении, подготовиться к парламентским выборам и так далее.

«Со своей стороны, Азербайджан обеспечил конструктивное участие в переговорном процессе и дал попрошенное время, а также прилагал меры для обеспечения режима прекращения огня, но, к сожалению, мы не увидели взаимности с армянской стороны», — цитирует Гаджиева «Тренд» со ссылкой на TRT World.

По словам Гаджиева, правительство Армении продолжило свою деструктивную политику.

Он подчеркнул, что суть этой политики исходит из наступательной военной доктрины Армении, которая призывает к новым территориям и новым войнам.

Minval.az