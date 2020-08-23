Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен пригласил президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра Косова Авдулаха Хоти в Вашингтон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности при Белом доме.

Переговоры должны состояться 4 сентября, при этом их перенесли на два дня по причинам, связанным с планами лидеров стран. «Мы считаем, что прогресс в решении экономических вопросов, включая создание рабочих мест и ускорение экономического роста, является первым шагом в продвижении мирного процесса», — заявил руководитель пресс-службы Джон Эллиот.

Агентство напоминает, что 20 августа Вучич посоветовал лидерам Косова не тратить деньги на дорогу до Вашингтона, поскольку Сербия не намерена признавать независимость Приштины.

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