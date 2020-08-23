В Лейпциге прошел концерт немецкого певца Тима Бенджко, на котором присутствовали более чем тысяча зрителей. Мероприятие организовали ученые из Галле-Виттенбергского университета, передает немецкая телерадиокомпания WDR.

Отмечается, что они организовали концерт в рамках исследования распространения коронавирусной инфекции нового типа.

«Это исследование, в котором мы инсценируем концерт», — сказал руководитель исследования Стефан Мориц.

Как сообщается, в течение дня состоялось три концерта этого исполнителя. Во время них были смоделированы разные условия. К примеру, на одном из концертов зрители соблюдали дистанцию, а на другом они этого не делали.

Свыше 1400 зрителей носили специальные датчики. При помощи них специалисты отслеживали их передвижения. Также зрителям выдали флуоресцентные дезинфицирующие средства, которые могли бы помочь исследователям узнать, какие поверхности испытуемые трогали особенно часто. Кроме того, ученые еще отслеживали распространение в воздухе частиц, способных переносить вирус.

Отмечается, что все, кто принимал участие в исследовании заранее сдали тест на COVID-19. Также они должны были надеть маски FFP2 в зале.

Minval.az