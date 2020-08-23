Всемирная организация здравоохранения(ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)опубликовали рекомендации по ношению медицинских масок детьми во время пандемии коронавируса и назвали минимальный возраст для их использования. Об этом сообщается на официальном сайтеВОЗ.

Так, специалисты посоветовали носить индивидуальные средства защиты подросткам старше 12 лет на тех же условиях, что и взрослым. Речь идет о необходимость защищать дыхательные пути, когда нет гарантии соблюдения дистанции в один метр от других людей и в данном районе передача вируса широкомасштабна.

Детям от 6 до 11 лет маски рекомендовано использовать в зависимости от обстоятельств, в частности, от способности ребенка безопасно и надлежащим образом носить защитное средство, а также от потенциального влияния на обучение и психосоциальное развитие. Также необходимо учитывать риск передачи вируса в месте проживания ребенка и возможность надзора и инструктажа детей со стороны взрослых о том, как правильно носить маски.

Детям до 5 лет носить маски не требуется, пришли к выводу эксперты ВОЗ и ЮНИСЕФ. Кроме того, не следует ее надевать во время занятий спортом и активных игр. В то же время необходимо соблюдать другие профилактические меры: ограничивать расстояние между детьми и поощрять частое мытье рук.

Minval.az