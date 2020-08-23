Китайская компания Bytedance, владелец приложения TikTok, сообщила, что 24 августа подаст в суд на администрацию президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для обеспечения верховенства права, справедливого отношения к компании и ее пользователям мы будем через суд защищать свои права и интересы», — сказано в заявлении компании.

В заявлении указывается, что в течение последнего года, компания искренне пыталась установить контакт с американской администрацией и предлагала решения в связи с выраженными со стороны США опасениями. Однако Вашингтон проигнорировал факты и не следовал правовым порядкам — вплоть до того, что пытался вмешиваться в коммерческие переговоры.

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