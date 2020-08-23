Мэриэнн Трамп Бэрри, старшая сестра президента США Дональда Трампа, раскритиковала его политику «нулевой терпимости» в отношении мигрантов и назвала беспринципным, жестоким и фальшивым человеком. Об этом свидетельствует тайно записанный на пленку ее разговор с племянницей американского лидера Мэри Трамп. Пленка предоставлена газете The Washington Post

83-летняя Трамп Бэрри — отставной судья. В ходе беседы с племянницей американского лидера она осудила действия властей, которые привлекали мигрантов к уголовной ответственности и разлучали взрослых с детьми на границе. «У него нет принципов. Совершенно никаких. (…) Если ты религиозный человек, ты бы хотел помогать людям, а не заниматься вот этим», — возмутилась она, добавив, что Трампу нельзя доверять.

По мнению сестры хозяина Белого дома, Трамп постоянно изменяет позицию, плохо готовится к выступлениям и врет. Она предположила, что ее брат «вообще ничего не читает», имея в виду доклады ведомств, которые попадают на стол к президенту.

16 август умер младший брат главы государства Роберт Трамп. Ему было 72 года. Незадолго до смерти его доставили в Пресвитерианский госпиталь из-за «тяжелого заболевания».

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