Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не подписывали с Израилем меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности в рамках достигнутого ранее соглашения о полной нормализации двусторонних отношений.

С таким заявлением выступил Салем Мухаммед аз-Зааби, директор департамента международного сотрудничества в области безопасности Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ, передает эмиратское информационное агентство WAM.

Ранее некоторые израильские СМИ информировали, что ОАЭ и Израиль подписали соглашение в области безопасности.

«Основная цель — установить экономические и научные связи в области технологий, искусственного интеллекта, здравоохранения и образования, а это все не входит в рамки поиска соглашения о безопасности», — отметил аз-Зааби. Он призвал к «точности, объективности и использованию фактов из надежных источников», подчеркнув при этом, что обнародованные сведения израильских СМИ «совершенно неточны».

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