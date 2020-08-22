Астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября накануне президентских выборов в США, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.

Сообщается, что приблизительно в 18.33 мск астероид 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от Земли. НАСА отмечает, что вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь 1 шанс из 240 или 0,41%.

Астероид открыт 3 ноября 2018 года. Он относится к группе «Аполлонов», то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.

Minval.az