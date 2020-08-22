Полицейские дежурят возле здания клиники Charite в Берлине, дежурство продлится всю ночь, оно связано с госпитализацией Алексея Навального, заявили РИА Новости сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время возле здания клиники стоят два микроавтобуса полиции, ещё один микроавтобус расположен возле подъезда в приемный покой. Наряды полицейских патрулируют территорию, группа правоохранителей стоит возле центрального входа.

«Мы будем здесь всю ночь. Да, это связано с госпитализацией господина Навального», — заявили полицейские.

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