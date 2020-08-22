Польша не готовит вторжение в Беларусь, так как не претендует ни на какие ее территории. Слова главы канцелярии президента страны Кшиштофа Щерского передает Polska Agencja Prasowa.

«Печально и удивительно, что пропаганда белорусских властей содержит утверждения о том, что Польша намеревается нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет», — отреагировал на подозрения Минска Щерский. Он добавил, что главы стран Вишеградской группы призывают все государства не посягать на суверенитет Беларуси.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о польском флаге, поднятом протестующими над городом Гродно. Он подчеркнул, что это недопустимо и подобные вещи будут пресекаться кардинальным образом.

Minval.az