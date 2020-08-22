Суд в Калифорнии обязал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оплатить судебные издержки порноактрисе Сторми Дэниелс в сумме $44,1 тыс., передает газета Hill со ссылкой на пресс-службу суда.

В 2018 годe The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил $130 тыс. Дэниелс в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом.

В 2019 году Дэниелс потребовала признать недействительным вышеуказанное соглашение, однако соответствующий судебный иск был отклонен.

Теперь судья Роберт Броадбелт постановил, что Дэниелс имеет право на компенсацию судебных издержек, так как признается «выигравшей стороной».

Minval.az