Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении канцелярии турецкого лидера.

«В ходе переговоров обсуждались шаги по укреплению двусторонних отношений, а также региональные события. Владимир Зеленский передал поздравления нашему президенту в связи с открытием крупного месторождения природного газа в Черном море. Он также пожелал, чтобы это событие благоприятно сказалось на турецком народе», — отмечается в коммюнике.

Minval.az