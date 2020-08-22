Очки лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди ушли с молотка на британском аукционе East Bristol Auctions за $340 тыс. Об этом сообщается на странице аукционного дома в Instagram.

Ранее СМИ сообщали, что круглые очки с позолоченной оправой были обнаружены в июле в почтовом ящике аукциона. Оставившему их мужчине очки подарил дядя, который, в свою очередь, получил очки лично от Ганди во время работы в Южной Африке.

Их владелец не ожидал получить за них большую сумму. Он рассказал, что предложил аукциону «выкинуть их, если они не сгодятся».

Однако аукцион оценил экспонат в $20 тыс., а лот в итоге установил рекорд для East Bristol Auctions.

Minval.az