Миру предрекли голод «библейских масштабов» вследствие пандемии коронавируса. Такое мнение выразил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли в интервью ТАСС.

По его словам, на осуществление гуманитарной деятельности для смягчения последствий пандемии организации необходимы почти пять миллиардов долларов в ближайшие полгода.

«Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80 процентов числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, — со 140 миллионов до пандемии до 270 миллионов уже до конца этого года, — указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов», — предупредил Бисли.

Он также добавил, что голод в мире уже «находится на заоблачном уровне», и призвал немедленно начать действовать, чтобы «от последствий недоедания» не страдали дети, и не умирали люди.

Помимо прочего, Бисли назвал главную задачу ВПП — обеспечить продовольствием 138 миллионов человек в 2020 году и назвал это крупнейшей гуманитарной операцией в истории. Для реализации помощи потребуется 4,9 миллиарда долларов в ближайшие шесть месяцев. Такая сумма необходима, чтобы «продолжать вести гуманитарную деятельность в 83 странах», что для многих их этих государств «единственная надежда на выживание».

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