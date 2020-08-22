В Израиле шестнадцатилетняя подросток обвинила 30 мужчин в изнасиловании. Полиция начала разбирательство, сообщает издание The Times of Israel.

По показаниям девушки, инцидент произошел в Эйлате. Подросток проводила время, распивая с подругой и знакомыми алкогольные напитки. В какой-то момент она захотела в туалет и пошла в один из номеров отеля, где на нее и напали неизвестные мужчины.

На данный момент часть подозреваемых уже задержана. По словам одного из них, девушка не возражала против интима. Сообщается, что камеры видеонаблюдения зафиксировали очередь в номер, где предположительно насиловали девушку.

Скандальная история уже вызвала волну возмущения в Израиле. О ситуации даже высказался глава правительства страны Биньямин Нетаньяху. Глава государства заявил, что это преступление не против девушки, а против человечества, и призвал привлечь виновных к ответственности.

Minval.az