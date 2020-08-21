Межафганские переговоры начнутся через три дня после завершения процесса обмена пленными между правительством и движением «Талибан».

Министерство по делам мира Афганистана объявило, что ведутся консультации по поводу освобождения последней группы из 320 боевиков и удерживаемых талибами в заложниках сотрудников сил безопасности.

«После завершения процесса обмена пленными и освобождения удерживаемых талибами в заложниках сотрудников сил безопасности и военнослужащих правительство начнет диалог с группировкой «Талибан», — сообщила представитель министерства по делам мира Наджиа Анвари, которую цитирует «Интерфакс» со ссылкой на TOLOnews.

Minval.az