Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сравнивая на брифинге ситуацию с COVID-19 и эпидемией «испанского гриппа» в 1918 году, оценил сроки окончания нынешней пандемии:

«В нашей ситуации есть большее количество технологий. При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить. Так что у нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года» (цитата по РИА Новости).

В свою очередь, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что организация создала рабочую группу по определению мутаций COVID-19.

По ее словам, необходимо провести больше исследований, чтобы определить, какое влияние мутации оказывают на заболевание и его поведение.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.

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