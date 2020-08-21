Американский рэп-исполнитель, дизайнер Канье Уэст представил новые модели кроссовок Yeezy в коллаборации с немецкой фирмой Adidas и сразу попал в скандал. Мусульмане оказались крайне недовольными названиями спортивной обуви от звезды, пишет «Корреспондент» со ссылкой на The Sun.

Две модели кроссовок Yeezy Boost 350 V2 получили названия Israfil и Asriel.

Это не понравилось религиозным покупателям, поскольку слово «Исрафил» – это имя одного из четырех архангелов в исламе, а «Азриэль» — «вестник страшного суда».

Покупатели считают, что такие названия являются оскорбительными и проявляют неуважение к мусульманам.

Сам Уэст ситуацию пока никак не прокомментировал.

Что касается кроссовок, то они поступят в продажу уже в конце лета по цене 180 фунтов стерлингов.

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