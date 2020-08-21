Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что создание вакцины от COVID-19 не приведет к немедленному прекращению пандемии заболевания, которое повлекла эта инфекция.

Гебрейесус выразил надежду, что эта вакцина появится настолько быстро, насколько возможно.

При этом, по словам главы ВОЗ, которые приводит ТАСС, «нет гарантии», что она появится.

«Но даже если мы получим вакцину, то сама по себе она не приведет к завершению пандемии», — заключил Гебрейесус, добавив, что медицине все еще далеко не все известно о последствиях коронавируса.

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