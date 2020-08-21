Российские угольные компании пожаловались на проблемы с провозом угля через пограничные переходы с Китаем. В 2020 году поставки топлива по железной дороге упали на 14 процентов, а в РЖД указывают, что в настоящее время КНР принимает только половину нормального объема, пишет «Коммерсантъ».

Причиной отказа китайская сторона называет плохое качество продукции, которая не соответствует таможенным требованиям. На приграничных станциях комиссии отбраковывают отдельные вагоны, что увеличивает время провоза.

По мнению угольщиков, ограничения стали следствием поддержки Пекином своих производителей. Они уверены, что вопрос необходимо выносить на межгосударственный уровень.

В Минтрансе ответили, что ситуацию обсудят с китайской стороной в рамках Межправкомисии. Сами угольщики указывают, что ограничения выглядят искусственными на фоне восстановления китайской экономики и дефицита топлива на предприятиях. В свою очередь Максим Худалов из АКРА не исключает, что проблема связана именно с качеством угля. Он указывает, что препятствий морским поставкам из России никто не чинит, а этот путь поставок гораздо более востребован.

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