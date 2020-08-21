Соединенные Штаты и Япония планируют к середине 2020-х годов развернуть обширную сеть миниатюрных низкоорбитальных спутников для обнаружения и отслеживания ракет нового поколения, в том числе использующих гиперзвуковые технологии. Об этом информирует газета Nikkei.

Отмечается, что проект будет стоит около $9 млрд. Стороны намерены в ближайшее время выработать детали сотрудничества.

Вашингтон рассчитывает запустить порядка тысячи малых аппаратов наблюдения на орбиту высотой от 300 до 1 тыс. км. При этом 200 из них оснастят инфракрасными датчиками для обнаружения ракет.

По данным газеты, первые 30 экспериментальных спутников будут запущены в 2022 году.

Япония, в свою очередь, планирует присоединиться к проекту и предложить свои технологии миниатюризации и разработки сенсоров, а также она займется частичным финансированием проекта.

Minval.az