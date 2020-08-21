Рейтинг президента Республики Корея Мун Чжэ Ина продемонстрировал внезапный рост, увеличившись за неделю на 8 процентных пунктов и составив 47%. Об этом сообщило социологическое бюро Gallup Korea по итогам опроса, проведенного с 18 по 20 августа среди 1 тыс. жителей разных регионов страны.

При этом число недовольных деятельностью президента упало также на 8 п. п., составив 45%.

Организаторы опроса указывают, что внимание общественности в стране сместилось с неудачных попыток властей стабилизировать цены на рынке недвижимости на новую вспышку коронавирусной инфекции и меры, предпринимаемые правительством для борьбы с ней.

Рост поддержки Мун Чжэ Ина также связывают с осуждением гражданами страны действий ультраконсервативного оппозиционного пастора Юн Кван Хуна, главы церкви «Саран чеиль». На минувших выходных он, несмотря на вспышку инфекции в церкви, вывел своих сторонников на несогласованную демонстрацию в центре Сеула, в результате чего могли заразиться тысячи других участников акции.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» вырос за неделю на 6 п. п., составив 39%, в то время как рейтинг оппозиционной Объединенной партии будущего упал на 4 п. п. — до 23%.

Статистическая погрешность при обработке данных составляет 3,1% при уровне достоверности 95%.

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