Бывший помощник президента США Стивен Бэннон, обвиняемый в мошенничестве и хищении средств, был арестован в четверг на лодке близ побережья штата Коннектикут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

По данным источника в правоохранительных органах, арест был произведен в Атлантическом океане около береговой линии Коннектикута. Министерство юстиции США было заранее поставлено в известность о решении прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк в четверг предъявить Бэннону и еще трем лицам обвинения в мошенничестве и присвоении добровольных пожертвований на строительство участка стены на американо-мексиканской границе.

В Минюсте телекомпании заявили, что дело экс-помощника Дональда Трампа не связано с решением министра юстиции — генерального прокурора США Уильяма Барра освободить в июне от занимаемой должности прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана. Берман, который занимался делом помощников личного адвоката президента Рудольфа Джулиани, на своей странице в Twitter заявил о том, что был без предварительного уведомления снят с должности прокурора и узнал об этом решении из сообщения для печати.

В четверг под стражу были взяты 66-летний Бэннон, 38-летний Брайан Колфейдж, 56-летний Эндрю Бадолато и 49-летний Тимоти Ши. Им инкриминируется присвоение крупных средств из более 25 млн добровольных пожертвований, собранных некоммерческой организацией We Build the Wall («Мы строим стену»)». Организатор схемы Колфейдж обвиняется в хищении более 350 тыс. долларов, Бэннон — сотен тысяч долларов.

Их дела рассматриваются в суде Южного округа Нью-Йорка, а дела двух остальных соучастников — во Флориде и Колорадо. Каждому предъявлены обвинения по двум пунктам — электронное мошенничество и легализация преступно нажитых средств. Каждый пункт предусматривает наказание до 20 лет тюрьмы.

Minval.az