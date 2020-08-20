В первой половине 2020 года в Швеции умерли 51,4 тысячи человек, сообщает шведское государственное управление статистики (SCB).

Ведомство отметило, что это стало самым большим с 1869 года количеством смертей за полгода. В 1869-м в Швеции умерли 54,4 тысячи человек, CNN уточняет, что причиной был голод, начавшийся в стране в 1867 году.

В первые шесть месяцев 2020 года умерли на 4633 человека больше, чем в среднем за тот же период 2015-2019 годов. SCB не называет причины избыточной смертности, но рост показателя связывает с коронавирусной инфекцией.

Эпидемия COVID-19 в Швеции началась в феврале 2020 года, уточняет ведомство. Смертность, по данным SCB, резко выросла в конце марта и достигла пика в середине апреля, когда в стране умерли 10,5 тысячи человек (речь идет обо всех умерших по разным причинам).

Minval.az