Северокорейский лидер Ким Чен Ын делегировал часть своих полномочий ближайшим помощникам, в том числе своей младшей сестре Ким Ё Чжон, чтобы «облегчить стресс». Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на объявление разведслужбы Южной Кореи.

Национальное агентство разведки (NIS) заявляет, что глава Северной Кореи по-прежнему будет «обладать абсолютной властью», однако постепенно передаст свои полномочия младшей сестре. «Председатель Ким Чен Ын по-прежнему сохраняет свою абсолютную власть, но часть ее постепенно передается, — заявило агентство. — Ё Чжон — де-факто лидер номер два, но преемник не выбран».

Согласно информации NIS, Ким Ё Чжон приняла большую часть полномочий от своего брата, но она не единственная, кто разделяет с ним власть. На сестру Ким Чен Ына возложили ответственность за политику в отношении Южной Кореи и США и другие общие вопросы. Пак Понг Джу (Pak Pong-ju), заместитель председателя Комиссии по государственным делам, и новый премьер Ким Ток Хун (Kim Tok-hun) взяли под контроль экономический сектор. За вооруженные силы отвечают Чхве Пу Иль (Choe Pu-il), директор департамента по военным вопросам партии, и Ри Пхёнчхоль (Ri Pyong-chol), заместитель председателя Центрального военного комитета партии, сообщает разведслужба.

В сообщении агентства также говорится, что смена власти частично направлена ​​на то, чтобы «снять стресс [Ким Чен Ына] от его правления», а также снять с него вину в случае провала проводимой политики.

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