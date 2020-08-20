Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) на фоне планов Вашингтона восстановить санкции против Тегерана сообщила о крупных шагах по увеличению мощностей обогащения урана, передает РИА Новости.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что госсекретарь США по его поручению направится в ООН, чтобы уведомить организацию о начале процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. В США заявляют, что санкции начнут действовать через 30 дней после официального уведомления ООН. Госдеп сообщал, что санкции против Ирана будут включать запрет на обогащение урана.

«Будет ли задействован механизм разрешения споров (с помощью которого возможно восстановить санкции) или продолжится текущая обстановка, так или иначе Организация атомной энергии сделала большие шаги по обеспечению (показателя в) 190 тысяч ЕРР», — написало ведомство в своем Twitter.

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