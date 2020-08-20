Политика президента Турции Тайипа Эрдогана направлена на «дестабилизацию» Европейского союза. Такое мнение президент Франции Эмманюэль Макрон высказал в интервью, опубликованном в четверг журналом Paris Match.

По словам французского лидера, Эрдоган «проводит экспансионистскую политику, основанную на смеси национализма и исламизма, которая несовместима с европейскими интересами и является фактором дестабилизации» Европы.

«В такой ситуации Европе следует реалистично оценивать происходящее и действовать соответственно своим интересам», — добавил Макрон.

«Я отнюдь не выступаю за эскалацию, — добавил он. — Однако, исходя из необходимости симметричных действий, я считаю важным избежать существования бессильной дипломатии». «Мы уже подали сигнал, указав на действенность европейской солидарности», — отметил Макрон, которому в четверг предстоит обсуждение подхода ЕС к важнейшим международным проблемам в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Minval.az