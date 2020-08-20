Кандидат в вице-президенты США Камала Харрис объяснила повышенную смертность от коронавируса в стране среди афро- и латиноамериканцев. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, повышенная смертность от COVID-19 среди нацменьшинств связана с проблемой структурного расизма в США. Харрис отметила, что вирус не затрагивает всех в равной степени. «Чернокожие, латиноамериканцы и коренные жители страдают и умирают непропорционально чаще», — пояснила она.

Как считает Харрис, это не является случайным совпадением. Политик отметила, что такой расизм выражается в виде неравенства в сфере образования, здравоохранения, включая репродуктивное и материнское здоровье, жилья, обеспечения занятости и транспорта, а также в «чрезмерном применении силы полицией и в нашей более широкой системе уголовного правосудия».

Харрис заявила, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден объединит страну, чтобы «покончить с этой пандемией».

Minval.az