Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заинтересованы в покупке у США значительного числа истребителей пятого поколения F-35, и американская администрация изучает такую возможность. Об этом заявил в среду на пресс-конференции президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС,

«У них определенно есть деньги, чтобы за это заплатить», — сказал он, отметив, что во многих других случаях США приходится продавать свою военную технику в кредит, потому что у покупающих ее стран не хватает денег. «У них есть деньги, и они хотели бы купить довольно большое количество F-35, это лучший истребитель в мире, как вы знаете», — добавил американский лидер.

По его словам, администрация США изучает возможность продажи этих самолетов. «Да, они хотят купить F-35. Посмотрим, что из этого получится. Этот вопрос изучается, но они совершили большой прорыв в вопросе мира на Ближнем Востоке», — отметил Трамп.

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