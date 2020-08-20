Россия и Сирия договорились о передаче дополнительных земель и акватории для расширения авиабазы «Хмеймим», следует из протокола к соглашению о размещении российской авиагруппы на территории Сирии, передает «Росбалт».

В документе, опубликованном сегодня на официальном портале правовой информации, указано, что Сирия согласилась передать российской стороне земельный участок и акватории в провинции Латакия для создания и размещения медицинского оздоровительно-реабилитационного центра российской авиационной группы. Так, во временное безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения будет передан земельный участок площадью 8 га с расположенными на нем зданиями и акваторию такой же площади.

Напомним, что у России в Сирии есть авиабаза «Хмеймим» и военно-морская база в порту Тартус. Так, противовоздушную оборону российских баз в Хмеймиме и Тартусе обеспечивают комплексы ближнего действия «Панцирь-С» и «Тор-М2», а также большой дальности — С-400 «Триумф».

Соглашение между странами о размещении российской авиационной группы было подписано в Дамаске 26 августа 2015 года.

Minval.az