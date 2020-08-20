Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань, откуда, как считается, началось распространение коронавируса, скрывали от центрального руководства масштабы эпидемии, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей властей США.

Источники ссылались на новый доклад американской разведки, где утверждается, что, опасаясь наказаний, местные власти неделями скрывали ситуацию с коронавирусом от центральной власти.

До этого президент США Дональд Трамп не раз обвинял Китай в дезинформации мирового сообщества, из-за чего коронавирус распространился по миру.

Minval.az