Число летальных исходов откоронавируса COVID-19 в Иране превысило 20 тыс. человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Мехр».

В Минздраве Ирана пояснили, что за последние сутки в стране от коронавируса скончалось 153человека. Общее количество смертей от COVID-19 в стране с момента начала пандемии — 20 125.

Общее число заражений COVID-19 в Иране составляет 350 279, более 3 тыс. находятся в тяжелом состоянии.

Число инфицированных COVID-19в мире за время пандемии превысило 22 млн человек, более 780 тыс. из них скончались.

Minval.az