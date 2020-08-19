Президент США Дональд Трамп интересовался возможным обменом американской территории Пуэрто-Рико на остров Гренландия, который принадлежит Дании.

Об этом заявил экс-сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор.

Он отметил, что лично слышал от Трампа такие слова в августе 2018 года — тогда сотрудники администрации президента США часто ездили в Пуэрто-Рико, чтобы оказывать помощь в ликвидации последствий урагана.

«Однажды прежде чем мы уехали, он сказал, что он не просто хочет приобрести Гренландию, а что он хочет понять, может ли он продать, обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, потому что, по его словам, Пуэрто-Рико грязен, а люди там бедны», — сказал Тейлор, слова которого приводит RT со ссылкой на The Daily Beast.

По его словам, Трамп был настроен враждебно по отношению к Пуэрто-Рико.

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