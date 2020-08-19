Чешская республика отказалась участвовать в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX по разработке и распространению вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех, передает Reuters.

По его словам, условия для участия в программе ВОЗ для Чехии менее благоприятны, чем в европейской.

Он отметил, что в настоящее время Европейская комиссия ведет переговоры с производителями вакцины, и они значительно продвинулись. В скором времени Чехия подпишет соглашение с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

Minval.az