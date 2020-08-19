Ученые Кембриджского университета в Великобритании доказали, что физическая активность любой интенсивности полезна, но серьезные нагрузки позволяют избежать преждевременной смерти. Статья, в которой называется простой способ сохранить здоровье, опубликована в журнале Nature Medicine.

В исследовании приняли участие 96 тысяч человек, данные о которых хранятся в британском биобанке. Добровольцы носили трекер, отслеживающий физическую активность. Ученые планировали определить, помогают ли упражнения умеренной или высокой интенсивности снизить риск преждевременной смерти сверх ее вклада в общий объем активности. Для этого они рассчитывали расход энергии (PAEE).

Врачи советуют быть физически активным каждый день, а в неделю уделять 150 минут упражнениям средней интенсивности (быстрая ходьба) или 75 минут упражнениям высокой интенсивности (бегу). Предыдущие исследования показали, что активность умеренной и высокой интенсивности приносят больше пользы для здоровья, чем легкая активность, но было не ясно, связано ли это с тем, что она вносит большой вклад или оказывает дополнительную пользу.

У участников исследования средний показатель PAEE составил 40 кДж/кг/день, треть которого приходится на активность умеренной интенсивности. В течение периода наблюдения (3,1 года) умерли 732 человека. При этом увеличение расхода энергии любой интенсивности было тесно связано с более низким риском смерти.

Minval.az