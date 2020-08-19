Бывший президент США Билл Клинтон (1993-2001 годы) считает, что Белый дом при его нынешнем лидере Дональде Трампе превратился в эпицентр хаоса. Экс-президент изложил свое видение ситуации на Национальном съезде Демократической партии США, который проходит в виртуальном режиме в Милуоки (штат Висконсин), передает ТАСС.

Клинтон сравнил с хаосом президентство республиканца Дональда Трампа, обвинив его в неумении наладить последовательное управление государством. «Дональд Трамп заявляет, что мы [США] занимаем лидирующее положение в мире. Однако мы являемся единственной крупной промышленно развитой экономикой, где уровень безработицы утроился. В такое время Овальный кабинет [Белого дома] должен становиться командным центром. Вместо этого он является эпицентром урагана», — отметил Клинтон.

Он отдельно остановился на действиях администрации Трампа по борьбе с пандемией, напомнив, что число летальных исходов в США неумолимо приближается к 200 тыс., число безработных и разорившихся малых и средних предприятий растет. «Как отреагировал Дональд Трамп? Он сначала заявил, что вирус взят под контроль и скоро исчезнет. Когда этого не произошло, он каждый день по телевизору бахвалился своими успехами, хотя ученые выжидали, чтобы предоставить нам жизненно важную информацию. Когда ему не понравились советы экспертов, он просто их проигнорировал», — возмутился Клинтон.

Он обратил внимание на то, что на США приходится 4% населения Земли и 25% случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире. «Вы выбрали верного человека, если вам нужен президент, который считает своей работой просмотр телевидения часами напролет и поношение людей в социальных сетях. Отрицать, отвлекать внимание и унижать — такой подход отлично срабатывает, когда стараются развлекать и подстрекать. Но при реальном кризисе такой подход рассыпается как карточный домик», — предостерег экс-президент.

С его точки зрения, в Трампе неизменно только одно — «решимость не признавать своей ответственности и перекладывать вину» на кого-то еще. Кандидат демократов будет кардинально иным президентом, продолжал Клинтон. «Прагматичный, выполняющий порученную работу парень. Человек долга, который берет ответственность на себя, не перекладывает вину на других, сосредоточен, целеустремлен, объединяет и не вносит раскол», — утверждал он.

«Наш выбор — это Джо Байден», — заверил Клинтон. Он напомнил, что при президенте Бараке Обаме и Байдене занятость в США росла более шести лет подряд. В случае переизбрания Трампа президентом на второй срок Америку ждут «еще четыре года обвинений, гнобления и унижений», уверял Клинтон.

Minval.az