Президент Мали Бубакар Кейта объявил о своей отставке после своего ареста мятежными военными. Об этом сообщает Reuters.

«Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента… Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть», — сказал президент в эфире государственного телевидения.

Ранее на военной базе Кати в районе столицы республики Бамако произошел военный мятеж. Военные арестовали членов правительства, спикера парламента и высшее армейское командование. Поступали сведения об аресте президента и премьер-министра страны. Руководит восстанием полковник Садио Камара.

Minval.az