Власти южного итальянского города Таранто объявили о продаже нескольких заброшенных домов по цене 1 евро.

Соответствующий конкурс на приобретение семи лотов объявлен на официальной странице местной администрации, сообщает ТАСС со ссылкой на Sky TG24.

Все объекты недвижимости находятся в старой исторической части города-порта на внутренней части «каблука» Апеннин, омываемой Ионическим морем. Символическая стоимость обусловлена стремлением местной администрации вдохнуть новую жизнь в город, история которого берет начало в 9 веке до н.э. Приобретение домов предполагает их полную реконструкцию в соответствии с нормами экологичности и энергосбережения. Администрация готова рассматривать соответствующие проекты с указанием их конечного назначения, и, как говорит мэр Таранто Ринальдо Мелуччи, интерес уже проявил ряд инвесторов, в том числе иностранных.

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