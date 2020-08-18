Осведомленные источники опровергли сообщения об агрессивном поведении британского принца Гарри во время телефонного разговора с бабушкой, королевой Елизаветой II.

Ранее сообщалось, что неприятный разговор состоялся перед свадьбой принца Гарри с бывшей актрисой Меган Маркл.

«Вероятно, королева — это тот человек, которого Гарри уважает и ценит больше всех на этом свете», — отметил анонимный источник. По его словам, которые приводит «Спутник» со ссылкой на The Telegraph, принц просто не мог нагрубить бабушке.

Источник назвал «полным бредом» всю нашумевшую информацию, опубликованную в прессе по поводу ссоры в королевской семье из-за свадебного украшения супруги Принца Гарри.

Ранее автор книги о жизни принца Гарри и Меган Маркл «В поисках свободы» Омид Скоби рассказал, что в королевской семье поссорились из-за украшения для Меган Маркл. Ссора якобы произошла из-за отказа помощницы королевы приехать к Меган Маркл и помочь с примеркой выбранной ею на торжество тиары.

Писатель заявил, что во время телефонного разговора Гарри выразил претензию и накричал на бабушку: «Я не понимаю, что, черт возьми, происходит. Эта женщина обязана делать свою работу для моей будущей жены». О реакции Елизаветы II на разговор с принцем Гарри Омид Скоби не сообщил.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи и жить самостоятельно. Они решили переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, и ради этого отказались от титула, обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal.

Супруги перебрались в Лос-Анджелес из Канады. Однако первые 12 месяцев будут считаться испытательными. В 2021 году пара сможет вернуть свой королевский статус и возобновить прежний порядок, исполняя обязанности членов королевской семьи.

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