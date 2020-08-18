Мятежные военные в Мали заявили об аресте президента страны и премьер-министра
Такие заявления сделали лидеры мятежников, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на «Франс Пресс».
Мятежные военные в Мали заявили об аресте президента страны и премьер-министра
Такие заявления сделали лидеры мятежников, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на «Франс Пресс».
Дата: 2020/08/18 21:33
Раздел: Мир
Просмотров:
46
С 1 сентября возобновляется авиасообщение между Ираном и Турцией.
Парламентская ассамблея совета Европы готова помочь Беларуси провести конституционную и избирательную реформы.
Осведомленные источники опровергли сообщения об агрессивном поведении британского принца Гарри во время телефонного разговора с бабушкой, королевой
Палестинцы из группировки ХАМАС на встрече с египетскими посредниками заявили, что Израиль не выполняет соглашение о перемирии
Соединённые Штаты обсудят с Россией ситуацию в Беларуси в подходящее время, заявил президент США Дональд Трамп журналистам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил президенту Афганистана Мохаммаду Ашрафу Гани поздравительное письмо.
Российский военный советник в звании генерал-майора погиб в Сирии.
В США разоблачили шпионившего больше 10 лет в пользу Китая 67-летнего экс-сотрудника ЦРУ, сообщается на сайте американского
Компания TikTok отвергла обвинения США в передаче данных пользователей Китаю, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.