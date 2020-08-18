Азербайджанские танкисты, участвующие в конкурсе «Танковый биатлон», который состоится в рамках Армейских международных игр-2020, приняли боевые машины, переданные в их распоряжение, провели смотр и техническое обслуживание.

Экипажи и группа технической поддержки проверили техническое состояние боевых машин, их двигателей, систем управления и связи, сообщает МО АР.

Следует отметить, что 23 августа азербайджанские танкисты будут состязаться с танковыми экипажами из Китая, Беларуси и Сербии.

Конкурс продлится до 5 сентября.

Minval.az