Польша предоставляет возможность быстрого перехода границы для белорусов, желающих покинуть республику, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

«Мы попросили наших консулов о выдаче виз как можно больше в случае угрозы. Есть просьбы о переходе границы без соответствующих документов. Мы такой быстрый путь для людей, которые по политическим причинам вынуждены убегать из своей страны, открыли, и он открыт для всех, кто чувствует угрозу», — сказал Пшидач.

«Есть примеры людей, которые в последние дни обращались за такой помощью и такую поддержку получили», — добавил он.

Замминистра подчеркнул, что это «не может быть призывом, а только гарантией на случай проблем».

Minval.az