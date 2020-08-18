Компания TikTok отвергла обвинения США в передаче данных пользователей Китаю, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

«TikTok никогда не передавал никаких данных пользователей китайскому правительству, и не сделал бы этого, если бы его попросили», — отмечается в документе.

TikTok подчеркнул, что любые обратные утверждения «безосновательны и заведомо ложны».

Ранее администрация США обвинила социальную сеть в шпионаже за своими пользователями с последующей передачей собранной информации Пекину.

Minval.az