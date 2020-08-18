Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал четвертым богатейшим человеком в мире, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg от 18 августа.

По информации издания, в понедельник акции Tesla выросли на 11%, тем самым увеличив собственный капитал Маска на $7,8 млрд, до $84,8 млрд.

Таким образом, американский бизнесмен сместил генерального директора группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно ($84,6 млрд).

Возглавляет рейтинг глава Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $188 млрд. На втором месте сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($121 млрд), на третьем — создатель Facebook Марк Цукерберг ($99 млрд).

Minval.az