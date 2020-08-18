НАТО не представляет угрозы для Беларуси и внимательно следит за развитием ситуации, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

«НАТО не представляет угрозы для Беларуси и не имеет военной базы в регионе. Мы по-прежнему бдительны, строго обороняемся и готовы сдержать любую агрессию против союзников по НАТО», — сказал генсек.

На митинге 16 августа Александр Лукашенко заявил, что «натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот».

«Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите: танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша. И, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация».

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