Свыше 100 тыс. человек за последний месяц выразили готовность принять участие в Великобритании в испытаниях вакцин от коронавируса COVID-19, пишет в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.

Власти теперь планируют найти еще как можно больше добровольцев в ближайшие месяцы, чтобы в октябре начать масштабные испытания препаратов.

При этом медики призывают британцев активно участвовать в этом проекте. Особенно их интересуют добровольцы старше 65 лет, а также — люди африканского и азиатского происхождения.

В Великобритании сразу несколько компаний ведут работу над вакциной, и в ближайшие месяцы как раз планируют проводить широкомасштабные испытания. Именно поэтому власти страны призывают сограждан согласиться на участие в тесте вакцин.

Minval.az