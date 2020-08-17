Загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании легких вследствие коронавирусной инфекции. Об этом заявила директор департамента ВОЗ по окружающей среде, климату и здравоохранению доктор Мария Нейра, передает РИА Новости.

По данным Национальной статистической службы Великобритании, риск смерти пациента от COVID-19 при длительном воздействии загрязнения воздуха может быть выше на 7%.

По словам Нейры, загрязнение воздуха, которое ежегодно уносит жизни 7 млн людей, негативным образом сказывается на легких и мешает работе защитных организмов, ускоряет течение хронических заболеваний легких и может повлиять на степень серьезности формы заболевания COVID-19.

Она также отметила, что загрязнение воздуха является фактором риска при любом вирусном респираторном заболевании.

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